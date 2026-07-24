Festa da Batucada de Verín 2026

Verín acoge una nueva edición de la Festa da Batucada, que durante hoy y mañana desarrollará una programación con propuestas para todos los públicos en las que la música, el entretenimiento y el agua volverán a ser los protagonistas. Las actividades comenzarán con el tradicional desfile infantil a las 11,00 horas, con la temática de safari, que congregará a unos 400 niños y niñas. Por la tarde, entre las 16,30 y las 19,00 horas, la playa del río Támega acogerá una fiesta infantil.

El programa continuará mañana, sábado, con la tradicional Festa da Escuma e a Auga, que tendrá lugar en la Plaza García Barbón entre las 17,00 y las 19,00 horas, amenizada con música. Al finalizar dará comienzo el Desfile de Batucadas, que recorrerá las principales calles del centro de la villa. La jornada concluirá con una sesión musical en la Praza García Barbón.