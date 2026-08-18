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Festa da empanada 2026

NUEVA EDICIÓN

21 ago
-
23 ago

Detalles del evento

Allariz
21 ago - 23 ago
Presencial
Empanada.
Festa da empanada 2026 | La Región

Todo listo en Allariz para celebrar la Festa da Empanada con una variada programación que arrancará el viernes con el Campeonato Infantil de Billar, teatro callejero de la compañía Ghazafelhos y un concierto nocturno de la Banda Unión Musical, continuando el sábado con el Triatlón, la degustación gastronómica de empanada en los Jardines del Museo del Cuero y actuaciones musicales.

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