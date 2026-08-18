Festa da empanada 2026
NUEVA EDICIÓN
Detalles del evento
Todo listo en Allariz para celebrar la Festa da Empanada con una variada programación que arrancará el viernes con el Campeonato Infantil de Billar, teatro callejero de la compañía Ghazafelhos y un concierto nocturno de la Banda Unión Musical, continuando el sábado con el Triatlón, la degustación gastronómica de empanada en los Jardines del Museo del Cuero y actuaciones musicales.
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