Festa da Vendimia de Leiro

Leiro celebra este fin de semana, del 28 al 30 de agosto, su tradicional Festa da Vendimia, uno de los eventos vitivinícolas más destacados de la comarca de O Ribeiro. La villa se convierte en el epicentro de la cultura del vino para rendir homenaje a la recogida de la uva y a la excelencia de los caldos de la Denominación de Origen.

Durante tres días, el programa combina la degustación de vinos locales con música en directo, verbenas populares, desfiles de carrozas, catas comentadas y actividades lúdicas pensadas para todos los públicos en un ambiente festivo junto al río Avia.