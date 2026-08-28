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Festa da Vendimia de Leiro

FIESTA GASTRONÓMICA

28 ago
-
30 ago

Detalles del evento

Leiro, Ourense
28 ago - 30 ago
Presencial
Niños y mayores se esmeran cada año en confeccionar originales carrozas alusivas a la vendimia.
Festa da Vendimia de Leiro | La Región

Leiro celebra este fin de semana, del 28 al 30 de agosto, su tradicional Festa da Vendimia, uno de los eventos vitivinícolas más destacados de la comarca de O Ribeiro. La villa se convierte en el epicentro de la cultura del vino para rendir homenaje a la recogida de la uva y a la excelencia de los caldos de la Denominación de Origen.

Durante tres días, el programa combina la degustación de vinos locales con música en directo, verbenas populares, desfiles de carrozas, catas comentadas y actividades lúdicas pensadas para todos los públicos en un ambiente festivo junto al río Avia.

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