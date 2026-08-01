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Festa das Covas en Vilamartin

28 EDICIÓN

01 ago

Detalles del evento

Por determinar
1 ago
20:00
Presencial
Ruta das Covas de Seadur, en Larouco
Festa das Covas en Vilamartin | La Región

La Festa das Covas alcanza su 28 edición ofreciendo la oportunidad de degustar los vinos de las bodegas que se conservan en las cuevas de Vilamartín de Valdeorras. La ruta dará inicio a las 20,30 horas y finalizará a medianoche dando paso a una gran fiesta popular. El precio de las entradas es de 20 euros en taquilla.

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