28 EDICIÓN
Festa das Covas en Vilamartin
28 EDICIÓN
Detalles del evento
La Festa das Covas alcanza su 28 edición ofreciendo la oportunidad de degustar los vinos de las bodegas que se conservan en las cuevas de Vilamartín de Valdeorras. La ruta dará inicio a las 20,30 horas y finalizará a medianoche dando paso a una gran fiesta popular. El precio de las entradas es de 20 euros en taquilla.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
VILAS VIVAS
El Domingo Vivo llenará de actividades Ribadavia
TURISMO RURAL
Ourense prevé un 70% de ocupación rural durante agosto