Festa do Boi de Allariz 2026

La Festa do Boi, la celebración alaricana más reconocida, regresa este año del 30 de mayo al 7 de junio. Así lo confirmaron la Asociación Cultural Xan de Arzúa y el Concello durante la presentación del evento, que viene cargado con 54 actividades a lo largo de nueve días en una edición que pasará a la historia por su simbolismo.

Para entender la importancia de esta edición, hay que remontarse al año 1983, cuando se recuperó la fiesta. Paco García, exalcalde de Allariz, fue uno de los precursores de recuperar la celebración.

Estas son las actividades:

Sábado, 30 de mayo

Exposición de yuntas mansas en A Barreira durante todo el fin de semana.

16:00 h - Foliada con el grupo “Carapaus” en Paicordeiro.

19:00 h - Recreación del Trato del Buey en Roimelo y bajada con los bueyes hasta A Barreira.

14:00 h - Comida popular en Paicordeiro.

20:00 h - Saludo del/de la Corregidor/a de Honor y entrega del sedeño.

20:30 h - Salida del Buey desde la Casa do Boi.

00:00 h - Mekanica Rolling Band en la Praza Maior.

Domingo, 31 de mayo

11:00 h - Pasacalles con el grupo “De Pé Feito”.

12:00 h - Procesión medieval de Xan de Arzúa. Recreación del origen de la Festa do Boi desde O Eiró.

14:30 h - Comida medieval en A Barreira.

16:30 h - Concurso de trovadores. Actuación de los gremios en A Barreira.

21:00 h - Salida del Buey.

12:30 h - La Fiesta de la Trata en Roimelo. Recreación.

21:00 h - Pasacalles.

Lunes, 1 de junio

08:00 h - Salida del Buey.

17:30 h - Pistaboi, búsqueda de Xan de Arzúa desde la Praza Maior.

19:00 h - Actuación de la batucada Asociación Puzzle en la Praza Maior.

19:30 h - Salida infantil del Buey.

21:00 h - Salida del Buey.

Martes, 2 de junio

08:00 h - Salida del Buey.

18:00 h - Actuación de la batucada infantil de la Casa da Mocidade de Allariz desde la Praza de Abastos.

18:30 h - Merienda infantil en A Alameda.

19:30 h - Salida infantil del Buey.

21:00 h - Salida del Buey.

Miércoles, 3 de junio

08:00 h - Salida del Buey.

19:00 h - Teatro de marionetas “La historia del Xanciño de Arzúa”

por el alumnado del CEIP Padre Feijoo de Allariz en la Praza de Abaixo.

19:30 h - Salida infantil del Buey.

20:30 h - Música infantil, “O Camarote” en la Praza Maior.

Jueves, 4 de junio

20:30 h - Salida del Buey.

21:30 h - Cena vecinal en A Barreira.

00:00 h - Verbena en A Barreira con la “Orquesta Origen”.

Viernes, 5 de junio

12:00 h - Pasacalles con “Zes Pereiras”.

13:30 h - Salida del Buey.

19:00 h - Pasacalles con “Zes Pereiras” y “De Pé Feito”.

20:30 h - Encuentro en la Praza Maior. Colocación de Xan de Arzúa y subida de la bandera en la Casa do Concello.

21:00 h - Salida del Buey.

21:30 h - Desfile de los carros gremiales con “Murga Achicoria” y pasacalles con “Zes Pereiras”.

00:00 h - Verbena en A Barreira con la “Discomóvil Apocalipsis”.

19:30 h - Salida de los gremios desde la Praza do Eiró hasta el Campo dos Brancos acompañados por “De Pé Feito”.

20:00 h - Recreación de la bandera con “Zes Pereiras” y “De Pé Feito”. Procesión de los pendones hasta la Praza Maior.

00:30 h - Pasacalles nocturno por el centro histórico con la charanga “Brexit”.

Sábado, 6 de junio

12:00 h - Salida infantil del Buey.

12:30 h - Pasacalles con la charanga “Sugarri” y “Zes Pereiras”.

13:30 h - Salida del Buey.

19:00 h - Pasacalles con “Sugarri” y “Zes Pereiras”.

19:45 h - Encuentro de charangas en O Eiró.

20:30 h - Salida del Buey.

21:00 h - Pasacalles con “Achicoria”, “Sugarri” y “Zes Pereiras”.

00:00 h - Verbena en A Barreira con “América S.L.”

00:30 h - Pasacalles nocturno con “Achicoria”.

Domingo, 7 de junio