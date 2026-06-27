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A Festa dos Foros de Seixalbo

20ª EDICIÓN

Seixalbo celebra este sábado, 27 de xuño, a vixésima edición da Festa dos Foros cun programa que arranca ás 13:00 horas para prolongarse durante todo o día con música, gastronomía e tradición

La Región
La Región
Publicado: 27 jun 2026 - 09:06 Actualizado: 27 jun 2026 - 09:07
27 jun

Detalles del evento

Ourense
32970
27 jun
13:00 - 23:45
Presencial
A Festa dos Foros de Seixalbo
A Festa dos Foros de Seixalbo | La Región

Seixalbo celebra a vixésima edición da tradicional Festa dos Foros, unha xornada que mestura gastronomía, música e tradición. O programa dará comezo ás 13,00 horas cunha sesión vermú no Cabildo, que servirá de preludio ao xantar veciñal que se desenvolverá por barrios. Xa pola tarde, ás 19,00 horas, a música tomará o protagonismo cunha foliada e pasarrúas polas adegas, amenizada polos grupos Cantares da Cuña e Airiños de Caldelas.

A continuación, ás 21,00 horas, celebrarase un obradoiro de baile tradicional impartido por Adrao Casal, que se prolongará ata as 22,00 horas. A música en directo será o eixo central do remate da festa, contando co concerto de Tandub a partir das 22,00 horas e o peche, a cargo de Trapallada, que comezará ás 23,45 horas. Desde a organización lembran que, para degustar o viño da veciñanza, será imprescindible contar coa “cunca dos Foros 2026”, que se pode adquirir por 10 euros.

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