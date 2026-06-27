20ª EDICIÓN
A Festa dos Foros de Seixalbo
20ª EDICIÓN
Detalles del evento
Seixalbo celebra a vixésima edición da tradicional Festa dos Foros, unha xornada que mestura gastronomía, música e tradición. O programa dará comezo ás 13,00 horas cunha sesión vermú no Cabildo, que servirá de preludio ao xantar veciñal que se desenvolverá por barrios. Xa pola tarde, ás 19,00 horas, a música tomará o protagonismo cunha foliada e pasarrúas polas adegas, amenizada polos grupos Cantares da Cuña e Airiños de Caldelas.
A continuación, ás 21,00 horas, celebrarase un obradoiro de baile tradicional impartido por Adrao Casal, que se prolongará ata as 22,00 horas. A música en directo será o eixo central do remate da festa, contando co concerto de Tandub a partir das 22,00 horas e o peche, a cargo de Trapallada, que comezará ás 23,45 horas. Desde a organización lembran que, para degustar o viño da veciñanza, será imprescindible contar coa “cunca dos Foros 2026”, que se pode adquirir por 10 euros.
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