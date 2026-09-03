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Festas da Virxe dos Remedios 2026

CASTRO CALDELAS

07 sep
-
10 sep

Detalles del evento

Castro Caldelas
7 sep - 10 sep
Presencial
Programa Festas Castro Caldelas 2026.
Festas da Virxe dos Remedios 2026 | La Región

O municipio de Castro Caldelas vivirá a gran semana grande das súas festas patronais na honra á Virxe dos Remedios. Un ano máis, a coñecida localidade da Ribeira Sacra combinará a tradición máis arraigada coa música e a devoción nunhas xornadas onde non faltarán os pasacalles, os concertos e as grandes verbenas.

Entre os elementos máis singulares destas celebracións destaca a presenza do tradicional Irrio Peliqueiro, que percorrerá as rúas da vila ataviado coa súa característica máscara, mentres que o arranque oficial terá lugar o luns 7 de setembro cunha gran tirada de fogos artificiais dende o castelo.

Programa do evento:

  • Luns 7 de setembro: Inauguración oficial das festas, pregón e grandes tiradas de fogos de artificio dende o castelo, seguido da primeira gran verbena nocturna.
  • Martes 8 de setembro (Día Grande): Misa solemne na honra á Virxe dos Remedios, procesión acompañada pola música tradicional e saídas do histórico Irrio Peliqueiro polas rúas do casco histórico.
  • Mércores 9 de setembro: Xornada adicada á música de verbenas, actividades de animación de rúa e espectáculos musicais para todos os públicos na vila.
  • Xoves 10 de setembro: Actividades de clausura das festividades patronais, pasacalles e derradeira gran verbena de fin de festa.

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