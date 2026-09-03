CASTRO CALDELAS
Festas da Virxe dos Remedios 2026
CASTRO CALDELAS
Detalles del evento
O municipio de Castro Caldelas vivirá a gran semana grande das súas festas patronais na honra á Virxe dos Remedios. Un ano máis, a coñecida localidade da Ribeira Sacra combinará a tradición máis arraigada coa música e a devoción nunhas xornadas onde non faltarán os pasacalles, os concertos e as grandes verbenas.
Entre os elementos máis singulares destas celebracións destaca a presenza do tradicional Irrio Peliqueiro, que percorrerá as rúas da vila ataviado coa súa característica máscara, mentres que o arranque oficial terá lugar o luns 7 de setembro cunha gran tirada de fogos artificiais dende o castelo.
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