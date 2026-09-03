Directo | Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta tras los informes policiales
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da cuenta en el Congreso de los Diputados de la crisis migratoria en Ceuta. Sigue la comparecencia en directo con nuestro streaming
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis migratoria de Ceuta. La sesión plenaria se celebra en medio de un clima de máxima expectativa política, marcado por las recientes informaciones del informe del CENIF y la solicitud de explicaciones por parte de los grupos parlamentarios del PP y Vox.
La intervención del jefe del Ejecutivo y el posterior turno de los grupos centrarán la atención en la seguridad fronteriza, la respuesta institucional ante la llegada de menores no acompañados y la gestión diplomática con el Reino de Marruecos.
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