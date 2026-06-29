Festas de A Ponte 2026

La programación de As Festas da Ponte 2026 ya se puede consultar. Los días 24, 25 y 26 de julio el barrio ourensano podrá disfrutar de las actuaciones de las ya emblemáticas orquestas París de Noia, La Misión y Combo Dominicano.

Además, no faltará la clásica sesión de la disco-móvil A Gramola. La edición de este año comenzará el día 24 con el espectáculo rúa Quimera, de la compañía Pablo Méndez Performances y continuará con la magia del gallego Pedro Volta, que rendirá un homenaje al escapista Harry Houdini en el centenario de su muerte.

No faltarán las típicas barracas festivas y la tradicional sesión de fuegos artificiales desde el puente romano.