Festas de A Ponte 2026

FIESTAS DE VERANO

París de Noia, La Misión y Combo Dominicano serán el plato fuerte de la edición de este 2026 de las Festas da Ponte, que arrancarán el día 24 con un espectáculo de la compañía Pablo Méndez Performances

24 jul

Detalles del evento

Ourense
32138
24-07-2026 - 26-07-2026
Presencial
Festas de A Ponte de 2026
Festas de A Ponte 2026 | La Región

La programación de As Festas da Ponte 2026 ya se puede consultar. Los días 24, 25 y 26 de julio el barrio ourensano podrá disfrutar de las actuaciones de las ya emblemáticas orquestas París de Noia, La Misión y Combo Dominicano.

Además, no faltará la clásica sesión de la disco-móvil A Gramola. La edición de este año comenzará el día 24 con el espectáculo rúa Quimera, de la compañía Pablo Méndez Performances y continuará con la magia del gallego Pedro Volta, que rendirá un homenaje al escapista Harry Houdini en el centenario de su muerte.

No faltarán las típicas barracas festivas y la tradicional sesión de fuegos artificiales desde el puente romano.

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