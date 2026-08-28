Festas de San Vitorio de Maside

Maside celebra sus tradicionales fiestas patronales en honor a San Vitorio, una cita arraigada en el municipio que combina la devoción religiosa con el ambiente festivo de las grandes romerías gallegas. Las celebraciones incluyen pasacalles, solemnes misas cantadas con procesión y grandes verbenas nocturnas, culminando con la tradicional romería campestre en el paraje de A Rañoa.

Tras los actos centrales y las actuaciones musicales de formaciones como la Banda de Música de Boborás, La Fórmula o Claxxon, las fiestas ponen su broche final este domingo 30 de agosto con la romería de A Rañoa, que contará con la animación de la charanga Castro Bello y los conciertos de Five Pipers y The Blackliders.