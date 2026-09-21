Festival Internacional de Curtas (FIC) Vía XIV 2026: Programa

El Festival Internacional de Curtas (FIC) Vía XIV vuelve a Verín para celebrar diez ediciones después de que los incendios forestales que afectaron a la comarca obligasen a suspender el festival el pasado agosto. El certamen, que se celebrará del 26 al 31 de octubre, recuperará así la programación prevista para conmemorar una década de trayectoria, con las secciones oficiales a concurso y distintas actividades paralelas dirigidas a todos los públicos.

Desde la organización recuerdan que el aplazamiento interrumpió un trabajo que se prolonga “durante meses” y que implica a equipos profesionales y al tejido cultural y social de la comarca. “Naquel momento, tocou poñer o FIC Vía XIV en segundo plano e priorizar o importante”, señalan.

PARTICIPACIÓN VECINAL

El regreso incluirá propuestas dirigidas también al público más joven. Otra de las iniciativas que se mantendrá será el Xurado Novo, que busca acercar a los jóvenes de Verín al mundo audiovisual y permitirles conocer desde dentro el funcionamiento de un festival de cine.

La programación se completará con la tradicional gala final, que este año tendrá además un carácter especial por el décimo aniversario. “Será máis ca nunca un gran encontro de celebración con toda a veciñanza”, señala la organización, que afronta el regreso “coas mesmas ganas de celebrar estes dez anos e de seguir mirando cara adiante”.

Los responsables del FIC señalan que la programación final de esta edición especial se irá dando a conocer en las próximas semanas.