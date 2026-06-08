32 ACTIVIDADES
Festival RibeiroCreques
32 ACTIVIDADES
Detalles del evento
Ribadavia estrea este ano unha nova proposta cultural. Trátase do RibeiroCreques, un festival cun amplo abano de arredor de 32 actividades deseñadas para todos os públicos. Os asistentes poderán gozar dunha gran variedade de técnicas escénicas que van desde os títeres de luva e mesa ata o bunraku, as marionetas, o teatro de sombras e formatos singulares como o teatro en miniatura dentro de caixas. A programación contará con compañías internacionais e nacionais procedentes de Galicia, Portugal, Navarra e Venezuela.
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32 ACTIVIDADES
Festival RibeiroCreques
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