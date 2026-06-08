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Festival RibeiroCreques

32 ACTIVIDADES

A programación contará con compañías internacionais e nacionais procedentes de Galicia, Portugal, Navarra e Venezuela.

11 jun
-
14 jun

Detalles del evento

Ribadavia, Ourense
11 jun - 14 jun
Desde las 10:00 horas
Presencial
Ribeirocreques.
Festival RibeiroCreques | La Región

Ribadavia estrea este ano unha nova proposta cultural. Trátase do RibeiroCreques, un festival cun amplo abano de arredor de 32 actividades deseñadas para todos os públicos. Os asistentes poderán gozar dunha gran variedade de técnicas escénicas que van desde os títeres de luva e mesa ata o bunraku, as marionetas, o teatro de sombras e formatos singulares como o teatro en miniatura dentro de caixas. A programación contará con compañías internacionais e nacionais procedentes de Galicia, Portugal, Navarra e Venezuela.

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