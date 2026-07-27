El informe del CES

El Consello Económico e Social de Galicia (CES) fue creado como órgano consultivo de la Xunta en 1995. Además de esta función, el CES debe facilitar la intervención de los sectores económicos y sociales en las decisiones públicas de índole socioeconómica y promover el diálogo institucional sirviendo al debate y concertación social. Cumplidas tres décadas de su existencia, estos pasados días su actual presidente, Manuel Pérez, exalcalde popular de Vigo y antiguo inspector de Trabajo, ha presentado ante la presidencia del Parlamento de Galicia, el informe correspondiente al año 2025. Se trata de un documento sin desperdicio por el señalamiento de problemas que caracterizan al entorno social y económico de nuestro país. También, claro, por la enturbiada situación que vive el mundo en su conjunto, provocada por la inestabilidad comercial, el debilitamiento de los instrumentos multilaterales de diálogo y resolución de conflictos, el salto tecnológico y el reto de la IA.

Se trata de un documento sin desperdicio por el señalamiento de problemas que caracterizan al entorno social y económico de nuestro país

La especificidad de nuestra comunidad, Galicia, atiende a varios ejes. El primero de ellos, no por reiterado menos agravado, la crisis demográfica. La llegada de inmigrantes apenas palía las defunciones; la muy baja tasa de natalidad nos coloca a la cola de las regiones europeas. La crisis poblacional se ceba en los territorios del interior, Ourense y Lugo, poniendo aún más de manifiesto la carencia de políticas públicas que fijen población, empleo estable, servicios de conciliación, de proximidad, acceso a la vivienda y mejores condiciones de vida. Entender primero y atender después esta sangrante realidad de la Galicia de dos velocidades, la del litoral en el eje Ferrol-Tui, con dinámicas aceptables, y la del interior, inmensos territorios vacíos abandonados a su suerte, es la más clamorosa de las urgencias que el país tiene ante sí.

Respecto a la Galicia económica, productiva, el informe del CES viene también a remarcar algunas de nuestras tradicionales carencias. Por ejemplo, la necesidad de reforzar las capacidades exportadoras. Estadísticamente, el impacto de los gigantes Inditex y Stellantis tienden a enmascarar las estadísticas de una realidad que se basa todavía en un tejido productivo atomizado, poco profesionalizado y orientado hacia la demanda interna. Son ya múltiples los ejemplos que, por fortuna, están rompiendo este esquema, añadiendo valor añadido, innovación y tecnología al tejido empresarial, pero no en el grado necesario para atraer nuevo talento y suficiente para retenerlo con remuneraciones y condiciones laborales equiparables a las comunidades punteras.

Las debilidades en infraestructuras -otra vez los déficits agudos en la Galicia interior-, la constante pérdida de peso del sector productivo primario, la necesaria mejora de la productividad y el entorno laboral, son aspectos que la Memoria Socioeconómica de Galicia 2025 consagra y sobre el que la Xunta y los agentes sociales debieran ser capaces de actuar.