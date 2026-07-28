FIESTAS APÓSTOL
Concierto de The Rapants
ENTRADA LIBRE
Detalles del evento
Programa de propuestas lúdicas para los más pequeños enmarcado en la programación de la Festa do Pulpo. Hoy habrá fiesta de la espuma, una de las actividades más esperadas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FIESTAS APÓSTOL
Concierto de The Rapants
FIESTAS APÓSTOL
Concierto de Eris Mackenzie y Bewis de la Rosa
ENTRADA LIBRE
Fiesta de la espuma de Carballiño
ESPECTÁCULO LAVANDEIRAS
Historias contadas por mujeres a la orilla del río
Lo último
DESESCALADA EN ORIENTE PRÓXIMO
El Ibex 35 sube un 0,8% en la apertura y roza los históricos 19.900 puntos, con el petróleo a la baja
TRASLADO AL CHUO
Rescatan a una mujer herida tras caer al río en Allariz