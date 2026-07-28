Fiesta de la espuma de Carballiño

ENTRADA LIBRE

28 jul

Detalles del evento

Plaza de Veracruz, O Carballiño
28 jul
18:00
Presencial
Festa da Espuma de una edición anterior de la Semana Grande infantil.
Fiesta de la espuma de Carballiño | La Región

Programa de propuestas lúdicas para los más pequeños enmarcado en la programación de la Festa do Pulpo. Hoy habrá fiesta de la espuma, una de las actividades más esperadas.

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