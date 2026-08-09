Fiesta | Festa da Vendimia de Leiro de 2026
35 ANIVERSARIO
La Festa da Vendima de Leiro cumple 35 años el 30 de agosto promoviendo los vinos del Ribeiro y los productos de Artesanía Alimentaria
Detalles del evento
Leiro ya prepara una nueva edición de su Festa da Vendima, una celebración declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, que alcanza este año su 35ª edición y que volverá a reunir el próximo 31 de agosto la tradición vitivinícola del Ribeiro, la cultura y los trabajos vinculados a la elaboración del vino.
El programa incluirá desfiles de carrozas tradicionales en homenaje a la vendimia, concursos de racimos y una muestra de vinos en la que participarán 15 bodegas de la D.O. Ribeiro y tres puestos de productores inscritos en Artesanía Alimentaria, además de comida popular, juegos infantiles, deporte y música.
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