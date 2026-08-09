Fiesta | Festa da Vendimia de Leiro de 2026

35 ANIVERSARIO

La Festa da Vendima de Leiro cumple 35 años el 30 de agosto promoviendo los vinos del Ribeiro y los productos de Artesanía Alimentaria

31 ago

Detalles del evento

O Ribeiro, Ourense
31 ago
Presencial
Cartel de la Festa da Vendimia de Leiro de 2026
Fiesta | Festa da Vendimia de Leiro de 2026 | La Región

Leiro ya prepara una nueva edición de su Festa da Vendima, una celebración declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, que alcanza este año su 35ª edición y que volverá a reunir el próximo 31 de agosto la tradición vitivinícola del Ribeiro, la cultura y los trabajos vinculados a la elaboración del vino.

El programa incluirá desfiles de carrozas tradicionales en homenaje a la vendimia, concursos de racimos y una muestra de vinos en la que participarán 15 bodegas de la D.O. Ribeiro y tres puestos de productores inscritos en Artesanía Alimentaria, además de comida popular, juegos infantiles, deporte y música.

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