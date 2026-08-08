¿Sabe usted que se cumplen diez años del récord autonómico de Leiro?

¿Sabe usted que se cumplen diez años de un récord histórico de Galicia? ¿Que parece mentira que no se haya roto ya con estos últimos veranos? ¿Que Leiro sigue marcando la temperatura más alta jamás registrada en la comunidad? ¿Que fueron nada más y nada menos que 44,2ºC, marcados el 7 de agosto de 2016? ¿Que la ciudad se quedó muy cerca de batir este récord hace cuatro años, al alcanzar 44,1ºC en julio de 2022?

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