Fiesta mexicana de Avión 2026

La huella de México vuelve a sentirse con fuerza en Avión. El concello ourensano, estrechamente ligado a la emigración hacia el país norteamericano desde hace décadas, celebrará el viernes 7 de agosto una nueva edición de la Fiesta Mexicana, una cita que rinde homenaje a quienes un día cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor y que hoy regresan cada verano junto a hijos y nietos para reencontrarse con sus raíces.

La celebración se ha consolidado como uno de los eventos más singulares del calendario estival de la provincia, al convertir durante una jornada el centro de la villa en un espacio de encuentro entre Galicia y México. Gastronomía, música, actividades familiares y tradición se dan la mano en una propuesta que busca reforzar los vínculos históricos y afectivos entre ambos territorios.

La programación arrancará a las 17,00 horas en la Praza da Igrexa con la apertura de los puestos de comida mexicana, donde el público podrá degustar tacos y otros antojitos elaborados por cinco establecimientos especializados llegados desde distintos puntos de Galicia. En esta edición participarán Sol Maya, de Vigo; Mesón Mexicano, de Tourón (Ponte Caldelas); Rincón Azteca, de O Carballiño; Catering Itacate, de Cerdedo-Cotobade; y Pico de Galo, de Santiago de Compostela.

ANIMACIÓN INFANTIL

La fiesta también reservará un espacio destacado para el público infantil. Desde las 18,00 horas, la Praza do Concello acogerá un amplio programa de actividades gratuitas con hinchables, tiro con arco y otras propuestas de ocio pensadas para los más pequeños. La diversión continuará a las 20,00 horas con uno de los momentos más esperados por los niños: el tradicional juego de las piñatas, una costumbre profundamente arraigada en la cultura popular mexicana.

El ambiente festivo alcanzará su punto álgido a partir de las 21.00 horas con el inicio de las actuaciones musicales. Dos agrupaciones de mariachis se irán alternando sobre el escenario para interpretar algunas de las canciones más populares del repertorio mexicano, llenando de color y música las calles de Avión hasta la madrugada. El programa prevé que la fiesta concluya entre la 01,00 y la 01,30 horas.

Cartel fiesta mexicana de Avión. | La Región

Este es el programa completo: