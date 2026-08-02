Fiesta del pimiento de Oímbra

A CORUÑA
Concierto La Perra Blanco
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Detalles del evento
Oímbra ensalza su producto estrella con la Festa do Pemento, producto reconocido con Denominación de Origen Protegida y un evento declarado de Interés Turístico de Galicia. Esta 29 edición comenzará a las 11,00 horas con animación musical para dar paso a mediodía a la exposición de platos de cocina a base de pimiento. A las 14,00 horas, comida popular amenizada por la charanga Támega. Ya por la noche, a las 21,00 horas Rosa Cedrón ofrecerá un concierto de entrada gratuita.
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