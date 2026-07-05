EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

Fiestas | Festas do Carmen 2026

BARRA DE MIÑO

La localidad de Barra de Miño celebra del 17 al 19 de julio sus grandes Festas do Carmen 2026 con una programación que incluye la Orquestra New York, la Festa da Xuventude, actos religiosos y verbenas

La Región
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Publicado: 05 jul 2026 - 20:26 Actualizado: 05 jul 2026 - 20:29
17 jul

Detalles del evento

Ourense
17, 18 y 19 de julio
Presencial
Festas do Carmen
Fiestas | Festas do Carmen 2026 | La Región

La localidad de Barra de Miño ya tiene todo listo para la celebración de las Festas do Carmen 2026, que se desarrollarán durante el tercer fin de semana de julio, concretamente los días 17, 18 y 19 de julio. El cartel de este año combina potentes propuestas para el público joven, grandes orquestas de la verbena gallega y los tradicionales actos litúrgicos.

Festas do Carmen, en Barra do Miño
Festas do Carmen, en Barra do Miño

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