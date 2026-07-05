BARRA DE MIÑO
Fiestas | Festas do Carmen 2026
BARRA DE MIÑO
Detalles del evento
La localidad de Barra de Miño ya tiene todo listo para la celebración de las Festas do Carmen 2026, que se desarrollarán durante el tercer fin de semana de julio, concretamente los días 17, 18 y 19 de julio. El cartel de este año combina potentes propuestas para el público joven, grandes orquestas de la verbena gallega y los tradicionales actos litúrgicos.
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