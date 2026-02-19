Foro La Región | La columnista Emilia Landaluce ofrece la conferencia "Heterodoxo. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX"

Emilia Landaluce es columnista de El Mundo y una de las firmas habituales de su sección Nacional, en este Foro de La Región presenta la conferencia "Heterodoxo. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX".

12 mar

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel
12 mar
20:30
Presencial
Emilia Landaluce.
El jueves 12 de marzo de 2026, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una nueva cita de Foro La Región. La invitada será Emilia Landaluce, columnista de El Mundo y firma habitual de su sección Nacional, además de comentarista en Es la Mañana de Federico.

Con una trayectoria que incluye su paso por ABC y diversas secciones de Unidad Editorial. Landaluce se define como periodista “por descarte y accidente”. A lo largo de su carrera ha firmado exclusivas como "El testamento de Franco" o "El relato de Juan Carlos I sobre el 23-F", y ha colaborado literariamente junto a Rosa Belmonte.

