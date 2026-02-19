Foro La Región | La columnista Emilia Landaluce ofrece la conferencia "Heterodoxo. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX"

El jueves 12 de marzo de 2026, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una nueva cita de Foro La Región. La invitada será Emilia Landaluce, columnista de El Mundo y firma habitual de su sección Nacional, además de comentarista en Es la Mañana de Federico.

Con una trayectoria que incluye su paso por ABC y diversas secciones de Unidad Editorial. Landaluce se define como periodista “por descarte y accidente”. A lo largo de su carrera ha firmado exclusivas como "El testamento de Franco" o "El relato de Juan Carlos I sobre el 23-F", y ha colaborado literariamente junto a Rosa Belmonte.