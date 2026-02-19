Foro La Región | La columnista Emilia Landaluce ofrece la conferencia "Heterodoxo. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX"
UN PRISMA DIFERENTE
Emilia Landaluce es columnista de El Mundo y una de las firmas habituales de su sección Nacional, en este Foro de La Región presenta la conferencia "Heterodoxo. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX".
Detalles del evento
El jueves 12 de marzo de 2026, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una nueva cita de Foro La Región. La invitada será Emilia Landaluce, columnista de El Mundo y firma habitual de su sección Nacional, además de comentarista en Es la Mañana de Federico.
Con una trayectoria que incluye su paso por ABC y diversas secciones de Unidad Editorial. Landaluce se define como periodista “por descarte y accidente”. A lo largo de su carrera ha firmado exclusivas como "El testamento de Franco" o "El relato de Juan Carlos I sobre el 23-F", y ha colaborado literariamente junto a Rosa Belmonte.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL PODER DE LA GENERACIÓN INFINITA
Foro La Región | Francisco González y Agustín Medina debaten el jueves 26 sobre la silver economy
Lo último
DESARROLLO INFANTIL
Ser familia de acogida en Galicia: requisitos y documentación