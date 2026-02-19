ELEMENTOS TRADICIONAIS
Exposición | Unha exposición converte en arte os obxectos domésticos galegos
A exposición usa linguaxes e soportes moi diversos, as creacións forman parte de Colección de Arte de Afundación e combinan elementos tradicionais do xénero das naturezas mortas cunha perspectiva innovadora e conceptual.
A mostra ten como obxectivo amosar os obxectos dende unha perspectiva contemporánea amosando que o doméstico non é só un espazo físico, senón un conxunto de relacións e funcións que habitan nos fogares e definen ós seus habitantes. Estará aberta ata o 13 de xuño. A inauguración desta tarde incluirá unha visita guiada que require reserva.
