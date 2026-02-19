Exposición | Unha exposición converte en arte os obxectos domésticos galegos

ELEMENTOS TRADICIONAIS

“Doméstica” é o título da nova exposición que se inaugura este xoves en Ourense. Integrada por 38 obras de arte realizadas entre 1908 e 2008 que teñen como temática a representación artística dos obxectos domésticos.

19 feb
-
13 jun

Detalles del evento

Sala de Exposicións Afundación, Ourense
19 feb - 13 jun
19:00
Presencial
Exposición “Doméstica”.
Exposición | Unha exposición converte en arte os obxectos domésticos galegos | La Región

A exposición usa linguaxes e soportes moi diversos, as creacións forman parte de Colección de Arte de Afundación e combinan elementos tradicionais do xénero das naturezas mortas cunha perspectiva innovadora e conceptual.

A mostra ten como obxectivo amosar os obxectos dende unha perspectiva contemporánea amosando que o doméstico non é só un espazo físico, senón un conxunto de relacións e funcións que habitan nos fogares e definen ós seus habitantes. Estará aberta ata o 13 de xuño. A inauguración desta tarde incluirá unha visita guiada que require reserva.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats