Foro La Región | El empresario Félix Revuelta presenta su libro "El fracaso es el principio del éxito"

El próximo miércoles 25 de marzo de 2026, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una nueva cita del Foro La Región, protagonizado por el empresario Félix Revuelta. Nacido en Burgos y criado entre valores familiares sólidos, Revuelta ha construido una trayectoria ejemplar marcada por la iniciativa, la visión estratégica y la perseverancia. Presidente del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Logroñés y miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol desde 2018, es además presidente ejecutivo del Grupo Naturhouse y su máximo accionista a través de Kiluva, con presencia en sectores que abarcan desde la comunicación y el inmobiliario hasta el vitivinícola y hotelero.

Durante el encuentro, comparte su experiencia vital y profesional, que recoge en su libro "El fracaso es el principio del éxito", donde reivindica el error como motor de aprendizaje y superación.