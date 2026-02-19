Foro La Región | El empresario Félix Revuelta presenta su libro "El fracaso es el principio del éxito"
VALORES Y CONVICCIONES
El empresario Félix Revuelta comparte en el Foro La Región toda su trayectoria, que vuelca en su libro "El fracaso es el principio del éxito" tratando de ser fuente de inspiración para otros
Detalles del evento
El próximo miércoles 25 de marzo de 2026, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una nueva cita del Foro La Región, protagonizado por el empresario Félix Revuelta. Nacido en Burgos y criado entre valores familiares sólidos, Revuelta ha construido una trayectoria ejemplar marcada por la iniciativa, la visión estratégica y la perseverancia. Presidente del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Logroñés y miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol desde 2018, es además presidente ejecutivo del Grupo Naturhouse y su máximo accionista a través de Kiluva, con presencia en sectores que abarcan desde la comunicación y el inmobiliario hasta el vitivinícola y hotelero.
Durante el encuentro, comparte su experiencia vital y profesional, que recoge en su libro "El fracaso es el principio del éxito", donde reivindica el error como motor de aprendizaje y superación.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL PODER DE LA GENERACIÓN INFINITA
Foro La Región | Francisco González y Agustín Medina debaten el jueves 26 sobre la silver economy
Lo último
DESARROLLO INFANTIL
Ser familia de acogida en Galicia: requisitos y documentación