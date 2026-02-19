Foro La Región | El empresario Félix Revuelta presenta su libro "El fracaso es el principio del éxito"

VALORES Y CONVICCIONES

El empresario Félix Revuelta comparte en el Foro La Región toda su trayectoria, que vuelca en su libro "El fracaso es el principio del éxito" tratando de ser fuente de inspiración para otros

25 mar

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel
25 mar
Presencial
Félix Revuelta.
Foro La Región | El empresario Félix Revuelta presenta su libro "El fracaso es el principio del éxito" | La Región

El próximo miércoles 25 de marzo de 2026, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una nueva cita del Foro La Región, protagonizado por el empresario Félix Revuelta. Nacido en Burgos y criado entre valores familiares sólidos, Revuelta ha construido una trayectoria ejemplar marcada por la iniciativa, la visión estratégica y la perseverancia. Presidente del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Logroñés y miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol desde 2018, es además presidente ejecutivo del Grupo Naturhouse y su máximo accionista a través de Kiluva, con presencia en sectores que abarcan desde la comunicación y el inmobiliario hasta el vitivinícola y hotelero.

Durante el encuentro, comparte su experiencia vital y profesional, que recoge en su libro "El fracaso es el principio del éxito", donde reivindica el error como motor de aprendizaje y superación.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats