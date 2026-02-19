Foro La Región | Jorge Carrillo Menéndez presenta su libro "Luchadoras", una historia acerca de su abuela y su madre

El jueves 5 de marzo, Afundación en Ourense acoge una nueva cita del Foro La Región. En esta ocasión, el protagonista es Jorge Carrillo Menéndez, licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Saint-Maur (París), sobrecargo de Iberia y sindicalista del sector aéreo, quien presenta su primer libro. Hijo de Carmen y del histórico dirigente Santiago Carrillo, y nieto de María Alivio, Carrillo Menéndez se adentra en un relato íntimo que nace de la memoria familiar y del compromiso con la historia.

La obra reconstruye las vidas de María y Carmen Menéndez,abuela y madre del autor, dos mujeres que atravesaron tres siglos y algunos de los episodios más decisivos del XX: desde la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio en Francia en 1939, hasta el franquismo y la Transición. María, nacida en un pequeño pueblo asturiano marcado por el caciquismo y la dureza rural, y Carmen, que consolidó en Francia su compromiso con el Partido Comunista junto a Santiago Carrillo, encarnan una historia de resistencia, maternidad en solitario, memoria y supervivencia femenina. Un testimonio conmovedor sobre el coraje, la solidaridad y el firme compromiso social de dos mujeres que dejaron una huella imborrable.