El calendario del Foro La Región: fechas, ponentes y conferencias de febrero 2026

El Foro La Región afronta el nuevo año 2026 con varias convocatorias de foros interesantes. Los Foros La Región previstos, sus fechas y ponentes son los siguientes:

Febrero 2026

Miguel Ángel Aguilar

Miguel Ángel Aguilar es Licenciado en Ciencias Físicas y graduado en la Escuela Oficial de Periodismo, Miguel Ángel Aguilar (Madrid, 1943), director de Información de la agencia EFE (1986-1990), columnista del seminario Tiempo, director del periódico El Sol y fue director y presentador de informativos en Telecinco, especialmente conocido por dirigir y presentar el espacio informativo nocturno "Entre hoy y mañana" en la década de los 90, siendo una figura clave en la transición informativa de las televisiones privadas.

Ha escrito varios libros sobre política y periodismo, como "Las últimas Cortes del franquismo" y "El golpe, anatomía y claves del asalto al Congreso".

Estará en Foro La Región presentamdpo su último libro "No había costumbre: Crónica de la muerte de Franco". Un testimonio preciso e irónico sobre la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975.

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Miercoles 11 de Febrero de 2026, a las 20:30 horas

Puedes inscribirte aquí o asistir sin reserva hasta completar el aforo.

Agustín Medina y Francisco Medina

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 26 de Febrero de 2026, a las 20:30 horas

Puedes inscribirte aquí o asistir sin reserva hasta completar el aforo.