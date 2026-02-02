El calendario del Foro La Región: fechas, ponentes y conferencias de febrero 2026
El Foro La Región organiza varias conferencias a lo largo del mes de febrero, como ya es habitual. Una cita cultural y empresarial que reúne a los profesionales más destacados en torno a temas de interés y debate
El Foro La Región afronta el nuevo año 2026 con varias convocatorias de foros interesantes. Los Foros La Región previstos, sus fechas y ponentes son los siguientes:
Febrero 2026
Miguel Ángel Aguilar
Miguel Ángel Aguilar es Licenciado en Ciencias Físicas y graduado en la Escuela Oficial de Periodismo, Miguel Ángel Aguilar (Madrid, 1943), director de Información de la agencia EFE (1986-1990), columnista del seminario Tiempo, director del periódico El Sol y fue director y presentador de informativos en Telecinco, especialmente conocido por dirigir y presentar el espacio informativo nocturno "Entre hoy y mañana" en la década de los 90, siendo una figura clave en la transición informativa de las televisiones privadas.
Ha escrito varios libros sobre política y periodismo, como "Las últimas Cortes del franquismo" y "El golpe, anatomía y claves del asalto al Congreso".
Estará en Foro La Región presentamdpo su último libro "No había costumbre: Crónica de la muerte de Franco". Un testimonio preciso e irónico sobre la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975.
¿Donde es?
Centro Cultural Marcos Valcárcel
¿Cuando es?
Miercoles 11 de Febrero de 2026, a las 20:30 horas
Puedes inscribirte aquí o asistir sin reserva hasta completar el aforo.
Agustín Medina y Francisco Medina
¿Donde es?
Centro Cultural Marcos Valcárcel
¿Cuando es?
Jueves 26 de Febrero de 2026, a las 20:30 horas
Puedes inscribirte aquí o asistir sin reserva hasta completar el aforo.
