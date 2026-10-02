Funtastik, un parque multiaventura para todas las edades
AVENTURAS
02 oct
-
12 oct
Detalles del evento
Expourense
2 oct - 12 oct
10:00 a 20:00H
Presencial
La tercera edición de “Funtastik - No Limits” abre hoy sus puertas ofreciendo un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Las novedades de esta edición serán la megaestructura Grand Prix y zonas exclusivas de temática audiovisual. Estará abierto hasta el 12 de octubre y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com o en el propio recinto.
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