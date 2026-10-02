Funtastik, un parque multiaventura para todas las edades

La tercera edición de “Funtastik - No Limits” abre hoy sus puertas ofreciendo un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Las novedades de esta edición serán la megaestructura Grand Prix y zonas exclusivas de temática audiovisual. Estará abierto hasta el 12 de octubre y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com o en el propio recinto.