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Pleno ordinario del Concello de Ourense

Funtastik, un parque multiaventura para todas las edades

AVENTURAS

02 oct
-
12 oct

Detalles del evento

Expourense
2 oct - 12 oct
10:00 a 20:00H
Presencial
Funtastik 2026.
Funtastik, un parque multiaventura para todas las edades | La Región

La tercera edición de “Funtastik - No Limits” abre hoy sus puertas ofreciendo un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Las novedades de esta edición serán la megaestructura Grand Prix y zonas exclusivas de temática audiovisual. Estará abierto hasta el 12 de octubre y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com o en el propio recinto.

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