Gastronomía del Xurés, carrilanas y mucha música en la jornada de Muíños

28 EDICIÓN
Festa das Covas en Vilamartin
TRADICIÓN
Detalles del evento
Festa das Sopas do Burro Canso e Galo Pica no Chan, una jornada que combina deporte popular, artesanía y gastronomía autóctona. Los actos darán comienzo a las 11,00 horas con el campeonato de carrilanas y la apertura de la feria de artesanía Expo-Raia al ritmo de las charangas El Tattoo y Los Támega. A partir de las 14,15 horas, el pabellón acoge la esperada comida do “galo pica no chan” y del “becerro do Xurés ao espeto”. Por la tarde, degustación gratuita de las sopas “do burro canso” y música a partir de las 23,00 horas.
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