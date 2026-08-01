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Gastronomía del Xurés, carrilanas y mucha música en la jornada de Muíños

TRADICIÓN

01 ago

Detalles del evento

Complexo Turistico-Deportivo "O Corgo", Muíños
1 ago
Todo el dia
Presencial
sopas burro 2
Gastronomía del Xurés, carrilanas y mucha música en la jornada de Muíños | La Región

Festa das Sopas do Burro Canso e Galo Pica no Chan, una jornada que combina deporte popular, artesanía y gastronomía autóctona. Los actos darán comienzo a las 11,00 horas con el campeonato de carrilanas y la apertura de la feria de artesanía Expo-Raia al ritmo de las charangas El Tattoo y Los Támega. A partir de las 14,15 horas, el pabellón acoge la esperada comida do “galo pica no chan” y del “becerro do Xurés ao espeto”. Por la tarde, degustación gratuita de las sopas “do burro canso” y música a partir de las 23,00 horas. 

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