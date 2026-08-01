Henry Méndez en el Costa Feira: el rey del electrolatino

Henry Méndez llega cargado de energía a Sanxenxo. Cantante, compositor y productor dominicano, reconocido por ser uno de los grandes referentes del género urbano, el merengue electrónico y el electrolatino.

Afincado desde joven en España, su carrera despegó internacionalmente gracias a su estilo contagioso, bailable y lleno de energía positiva.

A lo largo de su trayectoria, ha cosechado enormes éxitos comerciales con sencillos icónicos como «Rayos de sol» (junto a Jose de Rico), «Noche de estrellas» y «El tiburón». Con su inconfundible voz y ritmos caribeños, Henry Méndez ha dominado las listas de ventas, convirtiéndose en un verdadero clásico de las pistas de baile.