CRISIS MIGRATORIA
Miles de migrantes vuelven a Marruecos

Henry Méndez en el Costa Feira: el rey del electrolatino

CONCIERTO

04 ago

Detalles del evento

Parque empresarial de Nantes, Sanxenxo
4 ago
22:00
Presencial
Henry Mendes.
Henry Méndez en el Costa Feira: el rey del electrolatino | La Región

Henry Méndez llega cargado de energía a Sanxenxo. Cantante, compositor y productor dominicano, reconocido por ser uno de los grandes referentes del género urbano, el merengue electrónico y el electrolatino.

Afincado desde joven en España, su carrera despegó internacionalmente gracias a su estilo contagioso, bailable y lleno de energía positiva.

A lo largo de su trayectoria, ha cosechado enormes éxitos comerciales con sencillos icónicos como «Rayos de sol» (junto a Jose de Rico), «Noche de estrellas» y «El tiburón». Con su inconfundible voz y ritmos caribeños, Henry Méndez ha dominado las listas de ventas, convirtiéndose en un verdadero clásico de las pistas de baile.

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