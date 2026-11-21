El Concello de Sandiás organiza las Jornadas por la igualdad y contra la violencia de género para promover la sensibilización ciudadana. El programa, dirigido a todas las edades, incluye talleres, teatro y manifiestos institucionales, desarrollándose principalmente en la Casa de Cultura y el Punto de Atención a la Infancia (PAI).

Las actividades arrancaron el pasado 16 de noviembre con un taller de prevención impartido por el CIM Móvil de la Xunta. La programación continuará este lunes 23, a las 10,30 horas, en el PAI con el cuentacuentos “El príncipe de los mil colores”, de La Furgoteca, para acercar la igualdad a los pequeños.

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Acto central

El día central será el martes 24 en la Casa de Cultura. A las 12,30 horas se leerá la declaración institucional y, seguidamente, la compañía A Xanela do Maxín representará la obra “Inventoras con mentes curiosas”, para el CEIP de Sandiás y el público en general. La jornada se completará con el reparto de unas chapas y un photocall junto al mural de las escaleras del polideportivo.

Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el PAI acogerá a las 10,30 la actividad “Todos los colores son para todos. Pintemos juntos y juntas un mundo de igualdad”, reafirmando así el compromiso de Sandiás por una sociedad más justa y libre de violencias.