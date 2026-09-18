II Congreso Internacional da Xestión da Balneoterapia

Ourense acoge el 22 y 23 de septiembre el II Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia, una cita organizada por la Universidade de Vigo que pondrá el foco en la innovación, la salud y el papel del termalismo como herramienta de desarrollo territorial.

Durante dos jornadas, el programa incluye conferencias, mesas redondas, comunicaciones y sesiones de pósteres sobre la gestión de los balnearios, las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales, el turismo de bienestar y la investigación en balneoterapia. Entre los temas previstos también figura la inclusión de la cura balnearia en el Sistema Nacional de Salud y las nuevas fórmulas de gestión de territorios termales.

La actividad se desarrollará principalmente en el Aula Magna Xosé Ángel Valente de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo.

El programa comenzará el martes 22 a las 9:00 horas y continuará durante toda la jornada, mientras que el miércoles 23 las actividades arrancarán a las 9:00 horas y finalizarán con la clausura oficial prevista para las 19:30 horas.

Conoce las charlas más destacadas:

Martes 22 de septiembre

09:30 h. Conferencia inaugural , a cargo de Marlies Sobczak, miembro del consejo de ESPA y responsable del grupo de trabajo sobre talasoterapia.

11:00 h. Inauguración oficial del congreso.

12:00 h. Mesa sobre el patrimonio termal , con intervenciones centradas en la historia de las fuentes termales y los balnearios de Ourense y Galicia.

16:00 h. Mesa redonda: “La inclusión de la cura balnearia en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud Pública” , con expertos del ámbito sanitario y de la evaluación de tecnologías sanitarias.

18:00 h. Sesión científica sobre salud y balneoterapia , con temas relacionados con enfermedades reumáticas, terapia acuática, inteligencia artificial aplicada a la salud y cosmética termal.

20:00 h. Actividades en la Biblioteca Rosalía de Castro, con la inauguración de una exposición, un homenaje a Marita Souto, actuación de la Real Banda de Gaitas de Ourense y vino gallego.

Miércoles 23 de septiembre