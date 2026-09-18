II Congreso Internacional da Xestión da Balneoterapia

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Ourense acoge el 22 y 23 de septiembre el II Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia, una cita organizada por la Universidade de Vigo que pondrá el foco en la innovación, la salud y el papel del termalismo como herramienta de desarrollo territorial.
Durante dos jornadas, el programa incluye conferencias, mesas redondas, comunicaciones y sesiones de pósteres sobre la gestión de los balnearios, las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales, el turismo de bienestar y la investigación en balneoterapia. Entre los temas previstos también figura la inclusión de la cura balnearia en el Sistema Nacional de Salud y las nuevas fórmulas de gestión de territorios termales.
La actividad se desarrollará principalmente en el Aula Magna Xosé Ángel Valente de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo.
El programa comenzará el martes 22 a las 9:00 horas y continuará durante toda la jornada, mientras que el miércoles 23 las actividades arrancarán a las 9:00 horas y finalizarán con la clausura oficial prevista para las 19:30 horas.
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