II Congreso Internacional da Xestión da Balneoterapia

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Publicado: 18 sep 2026 - 11:48 Actualizado: 18 sep 2026 - 11:48
22 sep
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23 sep

Detalles del evento

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Campus de Ourense
22 sep - 23 sep
9:00 horas
Presencial
El termalismo será uno de los recursos a explorar.
II Congreso Internacional da Xestión da Balneoterapia | La Región

Ourense acoge el 22 y 23 de septiembre el II Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia, una cita organizada por la Universidade de Vigo que pondrá el foco en la innovación, la salud y el papel del termalismo como herramienta de desarrollo territorial.

Durante dos jornadas, el programa incluye conferencias, mesas redondas, comunicaciones y sesiones de pósteres sobre la gestión de los balnearios, las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales, el turismo de bienestar y la investigación en balneoterapia. Entre los temas previstos también figura la inclusión de la cura balnearia en el Sistema Nacional de Salud y las nuevas fórmulas de gestión de territorios termales.

La actividad se desarrollará principalmente en el Aula Magna Xosé Ángel Valente de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. 

El programa comenzará el martes 22 a las 9:00 horas y continuará durante toda la jornada, mientras que el miércoles 23 las actividades arrancarán a las 9:00 horas y finalizarán con la clausura oficial prevista para las 19:30 horas.

Conoce las charlas más destacadas:

Martes 22 de septiembre

  • 09:30 h. Conferencia inaugural, a cargo de Marlies Sobczak, miembro del consejo de ESPA y responsable del grupo de trabajo sobre talasoterapia.
  • 11:00 h. Inauguración oficial del congreso.
  • 12:00 h. Mesa sobre el patrimonio termal, con intervenciones centradas en la historia de las fuentes termales y los balnearios de Ourense y Galicia.
  • 16:00 h. Mesa redonda: “La inclusión de la cura balnearia en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud Pública”, con expertos del ámbito sanitario y de la evaluación de tecnologías sanitarias.
  • 18:00 h. Sesión científica sobre salud y balneoterapia, con temas relacionados con enfermedades reumáticas, terapia acuática, inteligencia artificial aplicada a la salud y cosmética termal.
  • 20:00 h. Actividades en la Biblioteca Rosalía de Castro, con la inauguración de una exposición, un homenaje a Marita Souto, actuación de la Real Banda de Gaitas de Ourense y vino gallego.

Miércoles 23 de septiembre

  • 09:00 h. Sesión sobre turismo de bienestar y gestión de balnearios, con experiencias vinculadas al termalismo rural, marketing digital, calidad y turismo de salud.
  • 11:00 h. Visita a las exposiciones sobre el profesor Luis Rodríguez Míguez y Mondariz Balneario.
  • 12:00 h. Mesa redonda: “Experiencias innovadoras de gestión de territorios termales”, con responsables de destinos termales de Portugal, Francia, Cataluña y Austria.
  • 16:00 h. Sesión sobre el futuro del termalismo, con asuntos como envejecimiento saludable, prevención, desarrollo territorial y gestión e impacto clínico de la balneoterapia.
  • 18:00 h. Mesa redonda sobre el papel de las instituciones científicas en la hidrología médica, con representantes de universidades y de la Sociedad Española de Hidrología Médica.
  • 19:00 h. Conferencia de clausura, a cargo de Christian-François Roques-Latrille.
  • 19:30 h. Clausura oficial y entrega de premios a la mejor comunicación y al mejor póster.

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