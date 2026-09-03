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III Insua Fest Music&Poetry

FESTIVAL

05 sep

Detalles del evento

Insua dos Poetas, A Esgueva, Madarnás, O Carballiño
5 sep
20:00
Presencial
Music & Poetry na Insua dos Poetas, en O Carballiño.
III Insua Fest Music&Poetry | La Región

A Ínsua dos Poetas, situada en A Esgueva (Madarnás, O Carballiño), acolle este sábado 5 de setembro a terceira edición do Insua Fest Music&Poetry, unha cita cultural consolidada que arranca a partir das 20:00 horas.

O festival combina a creación poética coa música en directo, reunindo nun paraxe natural incomparable a artistas do panorama emerxente galego para ofrecer unha experiencia diversa onde a palabra e o verso se funden co eco da contorna.

Programa do evento:

  • 20:00 horas: Apertura de portas e benvida institucional na contorna natural da Insua dos Poetas.
  • Recital poético: Intervencións de autores e creadores convidados para poñer en valor a forza da palabra e a lírica actual.
  • Concertos de música emerxente: Actuacións en directo de bandas e proxectos musicais do circuíto galego.
  • Peche da xornada: Encuentro final entre artistas e asistentes no espazo habilitado na carballeira.

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