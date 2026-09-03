III Insua Fest Music&Poetry

CASTRO CALDELAS
Festas da Virxe dos Remedios 2026
FESTIVAL
Detalles del evento
A Ínsua dos Poetas, situada en A Esgueva (Madarnás, O Carballiño), acolle este sábado 5 de setembro a terceira edición do Insua Fest Music&Poetry, unha cita cultural consolidada que arranca a partir das 20:00 horas.
O festival combina a creación poética coa música en directo, reunindo nun paraxe natural incomparable a artistas do panorama emerxente galego para ofrecer unha experiencia diversa onde a palabra e o verso se funden co eco da contorna.
Programa do evento:
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