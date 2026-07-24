III Mostra de Viños de Carballiño

El calor ha regresado con fuerza en Ourense y reclama actividades que hagan más ameno el verano, y un plan que mezcla vinos y música en directo lleva ya tres años sonándole bien a O Carballiño. Hoy comienza la III Mostra de Viños en la villa del Arenteiro, que abre las tres semanas de programación de la 64º Festa do Pulpo, que culminará el domingo 9 de agosto, después de más de cuarenta actividades lúdicas y culturales dirigidas a públicos de todas las edades y para todos los gustos.

Mientras el día grande del Pulpo se hace esperar, la cuenta atrás comenzará con la presencia de nueve bodegas, que ofrecerán sus productos a lo largo de tres días en la Plaza Mayor. En concreto, los puestos participantes de este año son: Eduardo Bravo, Pazo Tizón, Casal de Armán, Viña Carpazal, Viña Costeira, Eladio-Arco da Vella, Eulogio Collarte, Adega As Pegas e Casttêdo Valley Douro. En esta tercera edición, la principal novedad es la incorporación de la última bodega, que llega desde Alijó, una localidad lusa hermandada con O Carballiño en 2004, representando un paso más en la creciente proyección internacional de la “fiesta estrella” de la villa.

El concejal de Turismo, Manuel Dacal, ha hecho un llamamiento a disfrutar de esta cita, a la que define como “unha boa oportunidade para descubrir novos viños e desfrutar dun ambiente único”.

La muestra abrirá sus puertas esta tarde, a las 20,00 horas, con la animación musical del grupo Feitizo de Pau. El público podrá degustar los vinos y disfrutar de la música hasta las 00,00 horas. El sábado abrirá de 12,00 a 15,00 horas y contará con la animación de un grupo de música tradicional local. Ya por la tarde y a la noche, en el mismo horario que la jornada inaugural, la música correrá a cargo del grupo de folk tribal Zeltia Irevire. La muestra finalizará el domingo, a las mismas horas que los días anteriores, y será amenizada por el Cuarteto de Música Tradicional do Irixo y, por la noche, será el turno de la Banda de Gaitas e Danzas do Irixo de poner el broche musical final.