IX Festa dos callos de Piñor

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

11 oct

Detalles del evento

Praza do Arenteiro, Piñor
11 oct
Presencial
Participantes en la edición del año pasado de la Festa dos Callos en Piñor.
IX Festa dos callos de Piñor | La Región

El municipio de Piñor celebra en la jornada del domingo en la Praza do Arenteiro la novena edición de su gran Festa dos Callos. La cita reunirá a vecinos y apasionados del motor en un evento festivo que combina la tradicional comida popular de otoño, la concentración de vehículos clásicos y actividades de ocio para toda la familia.

El programa previsto para la jornada dominical se desarrollará según los siguientes horarios y actividades:

  • A las 10:00 horas arrancará la IX Ruta de Motos Clásicas desde Arenteiro, que incluirá una pinchada a lo largo del recorrido para los participantes registrados.
  • Durante la mañana y la tarde habrá hinchables gratuitos para los más pequeños y exposición de las motos clásicas para el público asistente.
  • A las 14:00 horas dará comienzo el gran xantar popular bajo carpa, con un menú compuesto por empanada, lacón, los tradicionales callos, sobremesa, café y chupitos, acompañados de vinos de la zona, refrescos y agua.
  • La jornada festiva estará amenizada por actuaciones musicales y ambientación en directo durante toda la sobremesa.

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