IX Festa dos callos de Piñor

FIESTAS POPULARES
Programa de conciertos y actos de las Fiestas de Currás 2026
GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN
Detalles del evento
El municipio de Piñor celebra en la jornada del domingo en la Praza do Arenteiro la novena edición de su gran Festa dos Callos. La cita reunirá a vecinos y apasionados del motor en un evento festivo que combina la tradicional comida popular de otoño, la concentración de vehículos clásicos y actividades de ocio para toda la familia.
El programa previsto para la jornada dominical se desarrollará según los siguientes horarios y actividades:
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