IX tradicional recreación histórica de Arcos de Valdevez

El histórico Paço de Giela, en Arcos de Valdevez, se prepara para acoger una nueva edición de su tradicional recreación histórica, centrada en el célebre Recontro de Valdevez de 1141, episodio fundamental en la fundación de Portugal.

Hasta el domingo el recinto se transformará en un escenario medieval que este año incorpora un espectáculo especial titulado “Afonso y la Conquista de Lisboa”. La programación arranca este viernes tarde con una agenda de actividades variadas para todos los públicos.