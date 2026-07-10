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IX tradicional recreación histórica de Arcos de Valdevez

PASEO POR LA HISTORIA

Durante el fin de semana la localidad revive uno de los momentos históricos como el Recontro de Valdevez que fue fundamental para la fundación de Portugal. El programa contiene actividades culturales y gastronómicas para todos los públicos

10 jul
-
12 jul

Detalles del evento

Por determinar
10 jul - 12 jul
Desde las 10:00 horas
Presencial
Arcos de Valdevez,
IX tradicional recreación histórica de Arcos de Valdevez | La Región

El histórico Paço de Giela, en Arcos de Valdevez, se prepara para acoger una nueva edición de su tradicional recreación histórica, centrada en el célebre Recontro de Valdevez de 1141, episodio fundamental en la fundación de Portugal.

Hasta el domingo el recinto se transformará en un escenario medieval que este año incorpora un espectáculo especial titulado “Afonso y la Conquista de Lisboa”. La programación arranca este viernes tarde con una agenda de actividades variadas para todos los públicos.

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