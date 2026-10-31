AYUDAS E INFROMACIÓN
Jornada Informativa Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN)
AYUDAS E INFROMACIÓN
Detalles del evento
O vindeiro martes 17 de novembro, o Concello de Allariz e a Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) organizan unha xornada informativa nas instalacións do Fogar dos Maiores alaricano.
A cita, que está aberta a toda a veciñanza, inclúe unha charla acerca dos recursos e axudas e dará comezo a primera hora da tarde, cara as 15,30 horas e rematará sobre as 16,30 horas. A continuación, as persoas interesadas poderán achegarse ao punto de atención personalizada, que estará operativo ata as 19,00 horas.
A entrada ao acto informativo é de balde e permitirase ata completar a capacidade do recinto.
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