Jornadas | "Xénero, produción e coidados a través da perspectiva transhistórica"
PONENCIAS
Detalles del evento
Las jornadas “Xénero, produción e coidados a través da perspectiva transhistórica” se celebrarán los días 15 y 16 de octubre de 2026 en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. El encuentro abordará el género, la producción y los cuidados desde una perspectiva histórica amplia.
Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden registrarse a través del formulario de inscripción, disponible mediante el código QR del cartel o en el enlace habilitado por la organización.
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