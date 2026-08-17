Las jornadas “Xénero, produción e coidados a través da perspectiva transhistórica” se celebrarán los días 15 y 16 de octubre de 2026 en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. El encuentro abordará el género, la producción y los cuidados desde una perspectiva histórica amplia.

Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden registrarse a través del formulario de inscripción, disponible mediante el código QR del cartel o en el enlace habilitado por la organización.