José Lino Monjardín Fernández exhibe su “Arsenal de la Quimera” en Ourense

El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta hasta el 8 de marzo en el Centro Cultural José Ángel Valente una muestra panorámica de sus obras recientes, bajo el título “Arsenal de la Quimera”, donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad.

Monjardín, natural de Ourense y nacido en 1959, define la pintura como un ejercicio espiritual y un medio de reflexión, capaz de crear nuevas realidades y mantener vivas las ilusiones y esperanzas. La exposición reúne 52 piezas, muchas de producción reciente, aunque algunas incorporan referencias clásicas griegas y romanas que dialogan con su visión contemporánea.

El mar y las ciudades costeras gallegas cobran un papel protagonista en la muestra, reflejando la identidad marítima de Galicia y funcionando como un antídoto frente a las pantallas y la rutina diaria. Cada obra lleva un título que busca interactuar con el espectador, añadir humor y combatir la inercia cotidiana.

El pintor resume su propuesta como un intento de crear una aristocracia emocional y sentimental, un “arsenal” compuesto por justicia, respeto y generosidad, que invita a acercarse a las estrellas a través de la contemplación artística.