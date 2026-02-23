José Lino Monjardín Fernández exhibe su “Arsenal de la Quimera” en Ourense

AÑO DE EXPOSICIONES
El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta hasta el 8 de marzo en el Centro Cultural José Ángel Valente una muestra panorámica de sus obras recientes, bajo el título “Arsenal de la Quimera”, donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad.
Monjardín, natural de Ourense y nacido en 1959, define la pintura como un ejercicio espiritual y un medio de reflexión, capaz de crear nuevas realidades y mantener vivas las ilusiones y esperanzas. La exposición reúne 52 piezas, muchas de producción reciente, aunque algunas incorporan referencias clásicas griegas y romanas que dialogan con su visión contemporánea.
El mar y las ciudades costeras gallegas cobran un papel protagonista en la muestra, reflejando la identidad marítima de Galicia y funcionando como un antídoto frente a las pantallas y la rutina diaria. Cada obra lleva un título que busca interactuar con el espectador, añadir humor y combatir la inercia cotidiana.
El pintor resume su propuesta como un intento de crear una aristocracia emocional y sentimental, un “arsenal” compuesto por justicia, respeto y generosidad, que invita a acercarse a las estrellas a través de la contemplación artística.
