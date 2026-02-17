José Lino Monjardín Fernández: “La pintura como medio de reflexión es un gran ejercicio espiritual”

El pintor José Lino Monjardín (Ourense, 1959) expone hasta el 8 de marzo en el Centro Cultural José Ángel Valente una serie de obras que han resultado ser, como su título, un “Arsenal de la Quimera” la convergencia poética entre mar, historia y sociedad, son algunos de los temas que aborda.

Pregunta. ¿Las obras expuestas son de concepción reciente?

Respuesta. Son 52 obras, la mayoría de producción reciente, algunas con referencias antiguas que por algún motivo se han incorporado a esta exposición como esas formas clásicas, griegas o romanas, que nunca pasan de moda.

P. ¿Qué “armas” componen este arsenal de la quimera?

R. El afán de justicia, respeto y generosidad. Intentar crear alrededor una aristocracia emocional y sentimental que nos haga acercarnos a las estrellas.

El pintor José Lino Monjardín Fernández en la rúa do Paseo. | Lucía Otero

P. Las ciudades costeras son grandes protagonistas ¿A qué se debe este particular?

R. El mar constituye parte de la identidad gallega. Tenemos cerca 1.500 de kilómetros de litoral, además de desembocaduras de ríos y pequeñas villas pesqueras. Es una representación de lo incorporando a mi memoria visual después de tantos años. Por otra parte el mar es un antídoto para las pantallas.

P. ¿Cómo se plantea titular cada obra?

R. Los títulos forman parte del juego con el espectador, del combate con la modorra y que todo pueda mejorarse con un poco de humor pues para combatir la inercia hay de ponerse a descubierto, ser uno más y camuflarse en la dinámica de la multitud.

P. ¿De que forma aprecia la pintura como medio de reflexión?

R. Los cuadros tienen que ser entretenidos además de no molestar demasiado la vista. No tener miedo a que alguien los califique de bonitos. La pintura como medio de reflexión es un gran ejercicio espiritual, una forma de continuar existiendo en un mundo que sueña, en crear nuevas realidades durante el camino hacia el futuro, a las estrellas como ya comenté. Es mantener las ilusiones y esperanzas, el largo debate del hombre con el universo. La pintura debe representar las emociones que produce el ambiente donde habitamos