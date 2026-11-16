El Liceo de Ourense acoge la presentación de un libro sobre la familia de Rosalía de Castro

El Liceo de Ourense acogerá a las 19.00 horas la presentación de Cartas de Alejandra Murguía de Castro a Ángela Santamarina (1916-1925), un epistolario editado por la profesora e investigadora Dolores Vilavedra, actual presidenta del Consello da Cultura Galega.

El acto estará presentado por David de León, presidente de la Fundación Santamarina, mientras que la autora será introducida por Fernando Cabo, director de la Cátedra Rosalía de Castro.

El volumen recupera las cartas de Alejandra Murguía de Castro, hija primogénita de Manuel Murguía y Rosalía de Castro, y aporta nuevos datos sobre la familia y, especialmente, sobre la vida y obra de la escritora gallega. Las misivas fueron escritas entre 1916 y 1925 y permiten acercarse a la pervivencia del legado familiar de los Murguía-Castro.