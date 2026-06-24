Lista de conciertos gratuitos de Castrelos en Vigo este 2026

El verano ya ha llegado a Vigo y, como es tradición, el emblemático Auditorio al aire libre del Parque de Castrelos se prepara para acoger las noches más musicales con conciertos de la ciudad. Este 2026, el cartel promete una propuesta musical diversa y para todos los gustos, que va desde leyendas internacionales del rock y del pop, hasta lo mejor del panorama indie, la música clásica y el talento local.

Conciertos de Julio

Jueves, 2 de julio: Deep Purple

Jueves, 16 de julio: Molotov

Sábado, 18 de julio: Coral Casablanca

Viernes, 24 de julio: Ópera Carmen

Jueves, 30 de julio: Chayanne

Conciertos de Agosto