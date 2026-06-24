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Lista de conciertos gratuitos de Castrelos en Vigo este 2026

02 jul
-
16 ago

Detalles del evento

Auditorio de Castrelos, Vigo
2 jul - 16 ago
Imagen de Castrelos durante un concierto
Lista de conciertos gratuitos de Castrelos en Vigo este 2026 | La Región

El verano ya ha llegado a Vigo y, como es tradición, el emblemático Auditorio al aire libre del Parque de Castrelos se prepara para acoger las noches más musicales con conciertos de la ciudad. Este 2026, el cartel promete una propuesta musical diversa y para todos los gustos, que va desde leyendas internacionales del rock y del pop, hasta lo mejor del panorama indie, la música clásica y el talento local.

Conciertos de Julio

  • Jueves, 2 de julio: Deep Purple
  • Jueves, 16 de julio: Molotov
  • Sábado, 18 de julio: Coral Casablanca
  • Viernes, 24 de julio: Ópera Carmen
  • Jueves, 30 de julio: Chayanne

Conciertos de Agosto

  • Sábado, 1 de agosto: Noites de Zarzuela
  • Viernes, 7 de agosto: Abraham Mateo
  • Domingo, 9 de agosto: Ópera Nabucco
  • Martes, 11 de agosto: The Corrs
  • Viernes, 14 de agosto: Viva Suecia
  • Sábado, 15 de agosto: Iván Ferreiro
  • Domingo, 16 de agosto: FNAC Live (Festival con las actuaciones de The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y los Seres Queridos)

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