Todo listo en Ponferrada para el gran desfile de la Noche Templaria

A orillas del Sil, donde la meseta se rinde ante las montañas de El Bierzo, se levanta una de las fortalezas más imponentes de España: el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Tras nueve siglos de historia íntimamente ligados al Camino de Santiago, la ciudad vive un auténtico renacer. Sus calles han recuperado el pulso, su comercio respira y el turismo, con la fortaleza como gran emblema, se ha convertido en el gran motor de una transformación que mira al futuro con orgullo.

Cartel de la Noche Templaria de Ponferrada de este 2026

En este nuevo despertar, Ponferrada tiene claro quiénes son sus invitados de honor: sus vecinos de Galicia y, muy especialmente, de Ourense. El Bierzo y las tierras ourensanas comparten mucho más que una frontera administrativa; comparten paisajes, costumbres, carácter y una historia común. Cabe recordar que la comarca de Valdeorras formó parte de la antigua Provincia del Vierzo, un lazo histórico que hoy se traduce en un cariño fraternal. Por ello, la ciudad abre de par en par sus puertas a los viajeros ourensanos, recordándoles que en Ponferrada siempre serán bienvenidos porque entre hermanos no hay fronteras.

Programa de la Noche Templaria de este 2026

El legado del Temple: donde nace la leyenda

Caballeros templarios frente al Castillo de los Templarios de Ponferrada | Javier G. Bueso

La fascinación que despierta esta tierra no se entiende sin su pasado. En 1178, el rey Fernando II de León cedió el promontorio de la ciudad a la Orden del Temple. Durante siglo y medio, los monjes-soldado convirtieron Ponferrada en un bastión clave para proteger a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela.

Muros de hasta seis metros de espesor custodiaban mitos medievales como el Santo Grial o reliquias sagradas venidas de Tierra Santa. Tras la disolución de la orden en 1312, la leyenda no hizo más que crecer, dejando también como herencia la devoción por la Virgen de la Encina, patrona de Ponferrada y de todo El Bierzo. Es precisamente esa rica historia la que estos días vuelve a cobrar vida en cada rincón de la localidad.

Una Noche Templaria mágica bajo la luna llena

La Noche Templaria 2026, que se celebra del 2 al 5 de julio coincidiendo con la primera luna llena del verano, ha arrancado con una enorme afluencia de público. Tras la emotiva 'Quiebra de Luna' del miércoles, donde los caballeros recibieron las llaves de la fortaleza, y la posterior ordenación de nuevos miembros en el Palacio, la celebración entra este viernes en sus jornadas principales. De hecho, el Castillo acoge esta misma noche la tradicional Cena Templaria, que reúne a cerca de un millar de comensales vestidos de época.

El momento cumbre de las fiestas llegará este sábado con el desfile de la Noche del Arca y el Grial. Se trata de un espectáculo único en el que los templarios regresan de forma simbólica para entregar a la ciudad sus símbolos más preciados, congregando a miles de personas en las calles del casco antiguo.

Como aliciente para los turistas, el centro histórico cuenta estos días con un gran mercado artesano y gastronómico, que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro, ocio y degustación para los visitantes.

Un destino turístico de calidad en constante crecimiento

La celebración coincide con un momento dulce para la industria turística local. La gestión decidida por un turismo de calidad que lidera la Concejalía de Turismo, dirigida por el teniente de alcalde Iván Alonso, ha arrojado datos muy positivos, consolidando un crecimiento constante en la estancia media y las pernoctaciones.

Este impulso permitió que ya en 2025 el turismo alcanzase cotas de repercusión económica en el comercio local impensables hace solo dos años. Con el Castillo de los Templarios como eje de esta estrategia, Ponferrada se consolida como un destino moderno, acogedor y lleno de magia, ideal para una escapada desde la vecina Ourense.