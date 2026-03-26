Magia, religión y cultura en la Semana Santa de Ribadavia

El Concello de Ribadavia ha diseñado una amplia programación para la Semana Santa con el objetivo de convertir la villa en un destino atractivo tanto para visitantes como para la propia vecindad. Así, entre el 2 y el 5 de abril, la localidad ofrecerá una combinación de cultura, ocio y actividades religiosas, configurando una propuesta diversa y pensada para todos los públicos.

Las actividades fueron presentadas ayer por el alcalde, César Fernández, y las concelleiras Clara Loeda y Yolanda Gómez, junto a Serafín Gómez, de la Cofradía de Porteadores de la Virxe do Portal; Antonio Amil, técnico de Turismo; e Isolina Rionegro, de la Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico.

Uno de los principales atractivos será la quinta edición del festival “Ribadavia Máxica”, que convertirá la villa en un referente del ilusionismo en Galicia. Durante cuatro jornadas se sucederán espectáculos de magia social, infantil, familiar y de escena, además de talleres, galas y actuaciones en la calle.

Visitas guiadas

La programación se completa con el ciclo de visitas guiadas “A Arte dos Monumentos”, organizado en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Ribadavia.

Así, entre el 2 y el 5 de abril se ofrecerán recorridos por algunos de los principales enclaves históricos de la localidad, como San Domingos, la iglesia de San Antonio o el cementerio, con carácter gratuito, así como visitas al castillo, con un coste de 3,50 euros.

“A Arte dos Monumentos” ofrecerá recorridos guiados por algunos de los principales enclaves históricos

En el ámbito social, el Concello pondrá en marcha una nueva edición del programa Concilia na Pascua 2026, con actividades dirigidas a niños de entre 3 y 14 años, que se desarrollará en jornadas no lectivas.

Programación religiosa

A todo ello se suma la programación religiosa propia de la Semana Santa, con misas y procesiones organizadas por la parroquia y las cofradías, que recorrerán las calles de Ribadavia desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua.

Entre los actos más destacados figuran la procesión de los Caladiños el Jueves Santo, el Santo Encuentro y la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, así como la solemne Vigilia Pascual en la noche del sábado.

La concejala de Cultura y Turismo, Yolanda Gómez, destacó que “trátase dunha programación pensada para que Ribadavia sexa un destino completo durante a Semana Santa”, un dos períodos máis turísticos do ano, con propostas para todas as idades e intereses.

Subrayó que “a combinación de eventos culturais, actividades patrimoniais e programas de conciliación permite dar resposta ás persoas visitantes e á veciñanza”.