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Marcha nocturna “Entre lobos e estrelas”

ENTRE MONTAÑAS

29 ago

Detalles del evento

A Veiga
29 ago
00:00
Presencial
Trail nocturno A Veiga.
Marcha nocturna “Entre lobos e estrelas” | La Región

Marcha nocturna “Entre lobos e estrelas”, organizada por el club de montañismo Montañas de Trevinca. La actividad comenzará desde el inicio de las rutas de montaña en Vilanova, A Veiga. El recorrido clásico de alta montaña incluirá el paso por Maluro, Pena Trevinca, la laguna glaciar de A Serpe, la laguna glaciar de Ocelo y la llegada a la aldea de A Ponte. Inscripciones en la web del club.

  • Sábado 29 de agosto
  • A Veiga/ Vilanova
  • A medianoche / Con inscripción

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