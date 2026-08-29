Marcha nocturna “Entre lobos e estrelas”, organizada por el club de montañismo Montañas de Trevinca. La actividad comenzará desde el inicio de las rutas de montaña en Vilanova, A Veiga. El recorrido clásico de alta montaña incluirá el paso por Maluro, Pena Trevinca, la laguna glaciar de A Serpe, la laguna glaciar de Ocelo y la llegada a la aldea de A Ponte. Inscripciones en la web del club.

Sábado 29 de agosto

A Veiga/ Vilanova

A medianoche / Con inscripción