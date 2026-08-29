Directo | El PP arranca su curso político con Feijóo y Rueda en Galicia

El Partido Popular celebra este sábado en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), su acto de inicio del curso político, una cita que reúne a cientos de militantes y simpatizantes y en la que participan el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda.

El encuentro congrega a representantes y cargos del partido en Galicia y sirve para reivindicar la unidad de la formación y marcar sus principales líneas políticas ante el nuevo curso. Prado avanzó que la cita serviría para trasladar el proyecto del PP en Galicia y España y tendría también un carácter de “reivindicación”.

La dirigente popular señaló que el acto permitiría dar “impulso” a los militantes y simpatizantes del PPdeG para que llevasen el proyecto del partido “a cada rincón de Galicia”. Según explicó, se trataría de una propuesta “centrada en resolver los problemas reales de los gallegos y gallegas” y “alejada del radicalismo y la algarada” en la que, a su juicio, el BNG y su “conglomerado” de organizaciones pretendían instalar a la comunidad.

Prado añadió que el encuentro serviría también para reivindicar “lo que Galicia merece, de lo que necesita y de lo que el Gobierno de España le ha negado”. En este contexto, aseguró que el PP reclamaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones.

Sigue en directo la jornada del PP en Cerdedo Cotobade, con las intervenciones de sus principales dirigentes, los mensajes políticos del acto y las reacciones de los asistentes.

“España ya no aguanta más”

La secretaria xeral del PPdeG afirmó además que “España ya no aguanta más” la “política de inacción, de inmovilismo, de despropósito” del PSOE y sus socios de Gobierno. El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López señaló que el encuentro permitiría trasladar a Rueda y Feijóo que la provincia de Pontevedra estaba “preparada y comprometida” con los retos que tenía por delante. Entre ellos situó el “cambio de gobierno en España”.

El dirigente popular definió los próximos meses como el inicio de un “curso político frenético”, con las elecciones municipales y las generales en el horizonte. El objetivo, explicó, sería ganar la confianza de los ciudadanos. Añadió que el PP estaba “en la calle, escuchando a los vecinos, apoyándolos y dando soluciones a los problemas reales que tiene la gente”.

Finalmente, Jorge Cubela mostró su satisfacción por que Cerdedo Cotobade volviese a acoger el inicio del curso político del Partido Popular. El alcalde de Cerdedo Cotobade apeló a “hacer fuerza y ser una piña” para afrontar los retos de los próximos meses.

Un escenario que se ha vuelto habitual para relanzar el discurso

El Partido Popular ha convertido Galicia en uno de sus escenarios tradicionales para arrancar el curso político estatal, una práctica que ha reforzado el peso simbólico de la comunidad en la estrategia nacional del partido. En este mismo 2026, el pasado enero, el partido eligió A Coruña para celebrar su congreso interparlamentario con los 304 diputados, senadores y eurodiputados populares. Uno de los hitos más relevantes había tenido en 2018 el mismo escenario: fue el congreso nacional, una cita marcó un precedente: Galicia como punto de partida para los mensajes estratégicos de septiembre.

En años posteriores, el PP ha mantenido esta tradición con actos de apertura del curso político en enclaves emblemáticos como O Pino, Cotobade o Cerdedo, donde miles de militantes han acompañado a la dirección nacional en la presentación de las líneas maestras para el nuevo ciclo político. Estos encuentros, celebrados habitualmente entre finales de agosto y principios de septiembre, han servido para reforzar el liderazgo estatal -primero de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y, desde 2022, ya como presidente del partido a nivel nacional- y para proyectar la coordinación entre la estructura autonómica y la dirección nacional.

En estas citas, el PP ha aprovechado para reivindicar su modelo de gestión, denunciar la falta de rumbo del Gobierno central y activar a la militancia ante los retos electorales.