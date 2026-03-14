Mercadiño dos Creques en Ribadavia

Ribadavia acogerá en junio una nueva propuesta cultural vinculada al mundo de las artes escénicas y los títeres con la puesta en marcha del “Mercadiño dos Creques”. Esta iniciativa forma parte de “Ribeirocreques”, el festival de títeres que se celebrará en la comarca de O Ribeiro del 11 al 14 de junio.

El “Mercadiño dos Creques” se desarrollará en la Alameda de Ribadavia desde el 12 de junio, coincidiendo con la programación del festival, busca convertirse en un espacio de encuentro entre artesanos, creadoras y público interesado en el universo de los títeres y la escenografía.

Según las bases, que ya están publicadas en la web del Ayuntamiento de Ribadavia, los puestos deberán estar directamente relacionados con los monicreques y las artes escénicas, ya sea mediante creación artesanal, elementos escenográficos, figuras, materiales o productos inspirados en este ámbito artístico.

Las personas interesadas en participar deberán enviar su solicitud antes del 15 de mayo al correo electrónico ribeirocreques@gmail.com, incluyendo nombre completo, teléfono, dirección, NIF, descripción del material y fotografías con las medidas del puesto. Solo se permitirá un puesto por persona. La organización confirmará la aceptación y facilitará un número de cuenta para formalizar la reserva. El montaje de los puestos se realizará el 12 de junio a partir de las 08,30 horas y el coste por puesto será de 50 euros, con un espacio máximo de 3 metros de largo por 1 de ancho.

Con este mercado, Ribeirocreques amplía el carácter creativo y participativo del festival, ofreciendo un nuevo espacio para la artesanía y la cultura de los títeres en el corazón de Ribadavia.