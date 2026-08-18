Mikel Erentxun desnuda en acústico cuatro décadas de historia del pop
CONCIERTOS
Detalles del evento
El emblemático músico vasco, referente del pop-rock español tanto al frente de Duncan Dhu como en su dilatada trayectoria en solitario, se presenta en el marco íntimo a orillas del Atlántico. Erentxun repasa en este formato acústico y cercano un repertorio lleno de clásicos de la música en español que han marcado a distintas generaciones desde los años ochenta. Su voz inconfundible e interpretación matizada permiten redescubrir canciones populares desnudas de producción recargada, priorizando la emoción de la guitarra y la letra.
A lo largo de sus más de tres décadas en la industria, ha explorado géneros que van desde el pop melódico hasta el folk-rock.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONCIERTOS
Concierto de Xoel López en Celanova
NUEVA EDICIÓN
Festa da empanada 2026
Lo último
EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Renfe inicia la homologación de sus trenes de alta velocidad para operar en Portugal