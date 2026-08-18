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Mikel Erentxun desnuda en acústico cuatro décadas de historia del pop

CONCIERTOS

18 ago

Detalles del evento

Náutico de San Vicente
18 ago
20:00
Presencial
Mikel Erentxun.
Mikel Erentxun desnuda en acústico cuatro décadas de historia del pop | La Región

El emblemático músico vasco, referente del pop-rock español tanto al frente de Duncan Dhu como en su dilatada trayectoria en solitario, se presenta en el marco íntimo a orillas del Atlántico. Erentxun repasa en este formato acústico y cercano un repertorio lleno de clásicos de la música en español que han marcado a distintas generaciones desde los años ochenta. Su voz inconfundible e interpretación matizada permiten redescubrir canciones populares desnudas de producción recargada, priorizando la emoción de la guitarra y la letra.

A lo largo de sus más de tres décadas en la industria, ha explorado géneros que van desde el pop melódico hasta el folk-rock.

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