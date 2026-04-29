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La moda de Allariz se cita en la pasarela contra el cáncer

SOLIDARIDAD EN MODA

Allariz celebra una nueva edición de la Pasarela Solidaria el 15 de mayo para recaudar fondos a favor de la AECC y unir moda con compromiso social

15 may

Detalles del evento

Allariz
15 may
Galas, Exhibiciones y demostraciones
Presencial
María López, Anabel Ortiz, Raquel Núñez, Cristina Cid, Olga Ferreiro, Teresa Quintana y Germán Rodríguez.
La moda de Allariz se cita en la pasarela contra el cáncer | La Región

El Concello de Allariz se suma, un año más, a la celebración de la Pasarela Solidaria, que este 15 de mayo alcanza su tercera edición con el objetivo de igualar los 3.400 euros recaudados en 2025. La alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, y la concejala María López, acompañaron ayer al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense, Germán Rodríguez-Saá; la organizadora de la iniciativa, Teresa Quintana, y a colaboradores en la presentación oficial de este evento que conjuga moda y compromiso social.

El Concello invita a participar, recordando que los boletos para la rifa benéfica ya están a la venta en diversos puntos de la ciudad. El acto principal tendrá lugar el viernes 15 de mayo, a las 19,00 horas, en el Hotel Eurostars Vila de Allariz, donde la moda local volverá a ser la mejor herramienta social.

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