La moda de Allariz se cita en la pasarela contra el cáncer

El Concello de Allariz se suma, un año más, a la celebración de la Pasarela Solidaria, que este 15 de mayo alcanza su tercera edición con el objetivo de igualar los 3.400 euros recaudados en 2025. La alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, y la concejala María López, acompañaron ayer al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense, Germán Rodríguez-Saá; la organizadora de la iniciativa, Teresa Quintana, y a colaboradores en la presentación oficial de este evento que conjuga moda y compromiso social.

El Concello invita a participar, recordando que los boletos para la rifa benéfica ya están a la venta en diversos puntos de la ciudad. El acto principal tendrá lugar el viernes 15 de mayo, a las 19,00 horas, en el Hotel Eurostars Vila de Allariz, donde la moda local volverá a ser la mejor herramienta social.