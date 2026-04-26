Un centenar de voluntarios posó en la Pasarela de Moda de O Barco

La Pasarela de Moda del Centro Comercial Aberto (CCA) de O Barco arrancó en 2004 con el apoyo del Concello barquense, colaboración que se ha mantenido en todas sus ediciones. Por este motivo, el colectivo empresarial rindió homenaje a quien era entonces alcalde, Alfredo García Rodríguez.

El reconocimiento fue explicado por el presidente del CCA, Jacobo Arias Fernández, antes del inicio del desfile en la calle Dequidt, donde más de un centenar de modelos participaron en una nueva edición de la pasarela. La ausencia del homenajeado, por un compromiso en Portugal, fue suplida por la presencia del actual alcalde, Aurentino Alonso Araujo, que recogió la distinción en su nombre.

La Pasarela de Moda 2026 de O Barco volvió a llenar el centro de la villa pese a la lluvia, con cerca de 120 modelos voluntarios y la participación de 11 establecimientos comerciales.

Los más pequeños disfrutaron posando.

El evento estuvo presentado por la periodista de la TVG, Noelia Rey, y contó con la animación del ilusionista Joshua Kenneth, que puso el toque de espectáculo al desfile.

Entre las autoridades asistentes se encontraban el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, la concejala de Comercio, Alba Rodríguez, el presidente de la CEO, David Martínez, la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y la diputada provincial María del Carmen González.