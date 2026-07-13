Molotov en Castrelos

La mítica banda mexicana de rock, rap y punk combativo, Molotov, aterriza en el escenario de Castrelos como parte de la ambiciosa programación estival de Vigo para este año 2026.

Molotov promete hacer temblar la icónica grada de piedra del parque vigués con su habitual descarga de adrenalina, sátira política y crítica social irreverente. Los asistentes podrán corear en directo himnos generacionales incombustibles como «Gimme Tha Power», «Frijolero» o «Rastaman-Dita».

El concierto destaca por el formato único de Castrelos, que combina una zona de pago en la platea inferior con la inmensa mayoría del graderío completamente gratuito para el público. La expectación es máxima para esta noche, consolidando a Vigo como uno de los epicentros musicales gallegos del verano.

Para este evento se espera un lleno absoluto, por lo que es recomendable acudir con bastante antelación para coger sitio en el recinto exterior.