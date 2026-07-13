DIRECTO
Consello de la Xunta

Molotov en Castrelos

Un evento esperado y donde el grupo mexicano se presenta ante una gran expectación el jueves 16 de julio a partir de las 22:00 horas para que los asistentes al Castrelos puedan cantar sus más conocidos éxitos.

17 jul

Detalles del evento

Auditorio de Castrelos, Vigo
17 jul
22:00 horas
Presencial
Molotov.
Molotov en Castrelos | La Región

La mítica banda mexicana de rock, rap y punk combativo, Molotov, aterriza en el escenario de Castrelos como parte de la ambiciosa programación estival de Vigo para este año 2026.

Molotov promete hacer temblar la icónica grada de piedra del parque vigués con su habitual descarga de adrenalina, sátira política y crítica social irreverente. Los asistentes podrán corear en directo himnos generacionales incombustibles como «Gimme Tha Power», «Frijolero» o «Rastaman-Dita».

El concierto destaca por el formato único de Castrelos, que combina una zona de pago en la platea inferior con la inmensa mayoría del graderío completamente gratuito para el público. La expectación es máxima para esta noche, consolidando a Vigo como uno de los epicentros musicales gallegos del verano.

Para este evento se espera un lleno absoluto, por lo que es recomendable acudir con bastante antelación para coger sitio en el recinto exterior.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats