Teatro, música y magia en el Lauro Olmo hasta mayo

El teatro barquense Lauro Olmo ha dado a conocer su programación para el primer semestre de 2026, una amplia oferta cultural que incluye desde teatro a espectáculos de magia y música.

El mes de enero comenzó con la actuación de Ibuprofeno Teatro, que interpretaron su obra “Reconversión” el pasado 16 de enero, un espectáculo galardonado y para el público adulto. Lo sucedieron el “Percorrido” de Magín Blanco, una cita que acompañó a los espectadores por sus 40 años de trayectoria. Enero cerró con “Alén”, del colectivo Glovo, este viernes 23 de enero.

La programación continuará el próximo 6 de febrero, con el espectáculo de burbujas de jabón “Os Fabulosos Cleaners”, de Malasombra, una cita para todos los públicos. El 20 de febrero, el Lauro Olmo acogerá la representación de “Memorias dun neno labrego”, del Centro Dramático Galego, una versión teatral del clásico de Neira Vilas.

“Boa sorte, mala fama” llegará a O Barco el 27 de febrero, un espectáculo de Tarabela Creativa que nace de la necesidad de contar aquello “do que pouco se fala”.

Marzo traerá el espectáculo “As Desterradas”, un thriller conventual de Producións Excéntricas, el próximo 6 de marzo, para público mayor de 14 años. El día 20 de marzo De Ste Xeito Producións contará en “Señores que din” la historia de cuatro mujeres que se reencuentran para hablar de sus vidas y lo que piensan de esos “señores que dicen”.

Nacho Samena traerá “Suxestión” el 21 de marzo, un espectáculo que combina la música, la comedia y la magia en una experiencia para todos los públicos. El 27 de marzo será la última cita con “Alicia Wants To”, de Bengala Teatro Físico, un espectáculo inspirado en referencias como Alicia en el País de las Maravillas.

Así, abril empezará con “El Romancero gitano y otros deseos” de Teatro Guirgai, la producción número 60 del grupo que lleva al teatro el famoso poemario de Lorca. La Escalera de Tijera y Z Teatro traerán “La local historia del siglo de oro”, el retrato de una España llena de luces y sombras. Fran Rei llegará con “Foot”, un monólogo poético en la voz de un futbolista palestino.

Teatro en inglés Moving On representará “Only Human” y “Mister Chef Junior”, para el público escolar, los días 27 y 28 de abril. La programación del primer semestre llegará a su fin el 9 de mayo con “¡Qué noche la de aquel día!”, de la Asociación Grupo Teatro Eclipse, una readaptación de “La gran noche” de José Cruz, tomando por título la canción de The Beatles.