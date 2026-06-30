El Museo Provincial de Lugo acoge "Miradas", la nueva exposición de Acisclo Manzano

El panorama cultural lucense se viste de gala esta semana con la llegada de una de las propuestas artísticas más esperadas de la temporada. El Museo Provincial de Lugo abrirá las puertas de su emblemático Refectorio para presentar "Miradas", la nueva exposición del reconocido escultor gallego Acisclo Manzano. La exhibición se plantea como un profundo y personal homenaje a la Virxe dos Ollos Grandes, patrona de la ciudad y uno de los grandes símbolos patrimoniales y devocionales de Lugo.

El acto de inauguración oficial, programado para este jueves 2 de julio a las 19:00 horas, contará con una destacada representación institucional. Al evento asistirán Iria Castro Fernández, deputada delegada de Cultura de la Deputación de Lugo; Encarna Lago González, gerente de la Rede Museística Provincial de Lugo (RMPL); y Aurelia Balseiro García, directora del Museo Provincial de Lugo (MPL), quienes han extendido una invitación abierta a toda la ciudadanía para compartir este importante hito cultural.

Con "Miradas", Acisclo Manzano vuelve a demostrar su capacidad para dialogar con la tradición gallega desde una perspectiva contemporánea. A través de las piezas que componen la muestra —caracterizadas por texturas orgánicas y un misticismo cromático que evoca la piedra, el barro y el bronce—, el autor reinterpreta la icónica figura de la virgen lucense. El marco elegido, el antiguo Refectorio del museo, aportará una atmósfera de solemnidad única que potenciará la conexión entre las obras de arte y los espectadores.